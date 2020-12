속보[아시아경제 임주형 기자] 서울대학교에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 3명이 발생했다.

서울대에 따르면 지난달 30일 A씨가 확진 판정을 받고, A씨와 학교 밖 모임에서 접촉한 B씨와 C씨가 지난 1일과 2일 양성 판정을 받았다.

A씨는 지난달 27일 학교 중앙도서관과 법학도서관을 방문했으나 계속 마스크를 쓰고 있었던 것으로 조사됐다. B씨와 C씨는 최근 등교하지 않았다.

서울대는 "마스크 착용이 어려운 소모임 등을 자제해달라"고 당부했다.

