[포토]라이온스협회 354-C지구 사랑의 라면 기탁

2일 동대문구청 찾아 라면 420상자 전달…나눔 실천으로 지역사회 희망 전파

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 국제라이온스협회 354-C지구에서 어려운 이웃을 위한 라면상자를 전달했다고 2일 밝혔다.

이날 오전 10시 30분 구청장실에서 유덕열 동대문구청장, 국제라이온스협회 354-C지구 허재갑 총재 및 관련자 7명이 참석한 가운데 라면 420상자(환가액 924만 원) 전달식이 진행됐다.

이로써 국제라이온스협회 354-C지구는 2014년부터 쌀, 김치, 틀니 및 혈당체크기, 이웃돕기 성금 등 동대문구에 총 1억4000만 원 상당의 후원물품을 기탁했다.

지난 7월 국제라이온스협회 354-C지구의 산하 클럽은 동대문구 14개 전 동과 1:1 결연을 맺어 동장이 추천하는 저소득 주민들에게 복지 욕구에 맞는 맞춤형 봉사를 제공하는 협약을 체결해 지역사회에 희망을 전파하기도 했다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 힘든 상황에도 불구하고 어려운 이웃을 위해 온정을 나누어주신 국제라이온스협회 354-C지구의 따뜻한 마음에 감사드린다”며 “전달된 라면상자는 도움이 필요한 곳에 잘 전달하도록 하겠다”고 밝혔다.

