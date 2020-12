[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 2일 오전 10시30분 중랑구 새마을부녀회(회장 권분남)로부터 ‘사랑의 김장김치’ 10kg 456박스를 전달받았다고 밝혔다.

류경기 중랑구청장을 비롯해 소규모 인원만 참석해 진행된 이날 전달식은 개인 방역수칙을 철저히 준수한 가운데 이뤄졌다. 이번에 전달받은 김장김치는 지역 내 어려운 이웃 456세대에 전달 될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19로 어렵고 추운 날씨에도 따뜻한 마음을 담아 김장김치를 전달해주신 중랑구 새마을부녀회에 감사드린다”며 “전달해주신 김치는 지역 복지 사각지대 이웃들에게 소중히 전달하겠다”고 말했다.

