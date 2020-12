[오늘날씨] 올해도 '수능 한파'…아침 기온 영하로 '뚝'

[아시아경제 김봉주 기자] 수능일이자 목요일인 3일은 아침 기온이 평년(-6~4도)과 비슷하겠으나 어제보다는 2~4도 낮겠다.

기상청은 "이날은 예년보다 수능일이 늦어짐에 따라 대부분 지역에서 영하의 기온분포를 보여 춥겠고, 바람도 약간 불어 체감온도는 1~3도 더 낮겠다"고 밝혔다.

아침에는 전국이 대체로 맑겠으나 충남과 전라도는 가끔 구름이 많겠고, 전라서해안에는 산발적으로 눈이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

이날 아침은 대부분 지역에서 영하의 기온을 보인 가운데 경기내륙과 강원영서, 충청북부, 경북북부내륙에는 -5도 내외로 떨어지는 곳이 있어 춥겠다.

또 오전 6시부터 낮 3시 사이 전라서해안, 저녁 6시부터 익일(4일) 새벽 6시 사이 제주도에는 산발적으로 눈이 날리거나 빗방울(제주도산지 눈 날림)이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 울릉도·독도 5~10mm 등이다.

아침 최저기온은 △서울 -2도 △대전 -2도 △대구 1도 △부산 4도 △전주 0도 △광주 1도 △청주 -1도 △춘천 -5도 △강릉 3도 △제주 7도 △울릉도·독도 5도 등으로 예상됐다.

낮 최고기온은 △서울 4도 △대전 7도 △대구 8도 △부산 11도 △전주 7도 △광주 8도 △청주 6도 △춘천 5도 △강릉 9도 △제주 11도 △울릉도·독도 8도 등이다.

기상청은 "영하의 기온으로 춥고 바람이 불어 체감온도가 내려가겠으니 수험생은 체온관리에 유의하기 바란다"고 당부했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr