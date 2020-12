[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 무안교육지원청은 2일 관내 유·초·중 학교장 39명을 대상으로 영상회의를 개최했다.

이번 영상회의는 코로나19 감염병 확산에 따른 학교별 방역과 교원 복무 철저, 수능 전후 학사일정, 학생생활지도 방안에 대해 안내하고 학교 현장 의견을 수렴했다.

김란 교육장은 “타 지역에서 확진자가 늘고 있다”며 “학생과 교직원은 안전을 위해 생활 방역 및 사회적 거리두기를 유지해달라”고 당부했다.

무안교육지원청은 학교별 마스크 배부 및 교직원 복무 관리, 수능 당일 학생생활지도 등을 통해 안전하고 건강한 학교 만들기에 힘쓰고 있다.

