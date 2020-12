레고켐바이오, 美 픽시스에 항암제 후보물질 기술이전…3255억 규모(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 57,800 전일대비 1,800 등락률 +3.21% 거래량 2,148,591 전일가 56,000 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 레고켐바이오, 3254억원 규모 항암신약 후보물질 기술이전 계약 체결“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정레고켐바이오, 주가 5만 5900원 (-0.18%)… 게시판 '북적' close 사이언스는 2일 미국 픽시스 온콜로지와 항체-약물 복합체(ADC) 항암제 후보물질인 'LCB67'의 개발과 전세계 판권(한국 제외)에 대한 글로벌 기술이전 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 계약을 통해 선급금 약 105억원과 단계별 기술료(마일스톤) 3150억을 포함한 총 3255억원을 지급받을 예정이며, 별도의 로열티를 지급받게 된다. 또 현재 진행중인 임상시료생산에 대한 비용을 내년에 전액 지급받는다.

이와는 별도로 추후 픽시스사의 지분 일부와 제3자 기술이전 발생시 수익의 일부를 배분 받는 옵션행사 권리도 확보했다. 레고켐바이오는 항체파트너인 와이바이오로직스에게 이번 기술료 수익을 사전 합의된 비율로 배분할 계획이다.

LCB67은 레고켐바이오의 고유 차세대 ADC플랫폼 기술에 2016년 와이바이오로직스로부터 도입한 DLK1 항체를 결합한 항암 신약후보물질이다. DLK-1은 소세포폐암, 간암과 다양한 고형암 대상의 신규 종양표적이다. 픽시스는 미충족 의학적 요구가 높은 진행성 고형암을 대상으로 개발을 진행할 예정이다.

픽시스는 보스톤 소재 바이오기업으로 항체 중심의 신규 항암치료제를 개발하고 있다.

김용주 레고켐바이오 대표는 “픽시스의 주요 멤버들은 다수의 신약개발을 성공적으로 이끈 미국의 대표적 전문가"라며 "LCB67을 효율적으로 개발할 것으로 기대한다"고 말했다.

픽시스의 라라 설리번 대표는 "이번 파트너십을 통해 LCB67을 최대한 빠르게 임상단계로 진입시킬 것이며, 고통받고 있는 많은 환자에게 새로운 치료제를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr