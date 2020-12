[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA, 사장 남기찬)가 12월 1일 부산 중앙동 BPA본사에서 2020년 체험형 청년인턴 7명을 임명하고 부산항 현장 견학 등 직무교육에 들어갔다.

이번에 임용된 청년인턴은 지난 10월부터 진행한 채용절차를 통해 선발된 체험형 인턴 과정으로, 직무교육을 마치고 14일부터 부산항만공사 각 부서에 배치돼 2021년 3월까지 근무하게 된다.

