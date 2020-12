산은, KDB넥스트원 1기 데모데이 성료…2기 스타트업 모집

스타트업 보육프로그램 KDB NextONE 1기 데모데이 온라인 개최

4일부터 2기 스타트업 모집…내년 1월 선발해 2월부터 5개월 간 보육 추진

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 2일 스타트업 보육프로그램 KDB넥스트원(NextONE) 1기 데모데이 행사를 온라인을 통해 개최했다고 밝혔다.

KDB넥스트원은 금융위원회가 조성한 국내 최대 규모의 혁신창업공간 마포Front1에서 산은이 운영하고 있는 자체 스타트업 보육프로그램으로서 지난 7월, 1기 스타트업 15개사를 선발해 5개월간 성장 지원을 해왔다.

사회적 거리두기 단계 격상에 따른 방역 강화로 VC 및 스타트업 관계자들이 온라인으로 참석한 이날 데모데이에서는 KDB넥스트원 1기 스타트업의 보육성과 공유와 함께 헬스케어, 핀테크, 소부장, 콘텐츠 등 다양한 분야의 1기 스타트업들의 사업모델 설명회(IR)가 진행됐다.

1기 스타트업들은 아리랑TV 스타트업 소개방송 출연, 동남아 진출 희망 기업 웨비나 개최, Front1 연계 프로그램, IR 컨설팅 및 맞춤형 멘토링 등 다양한 보육프로그램에 참여했다. 특히 8개사는 76억원의 투자유치를 진행하는 등의 성과도 거뒀다.

프로그램 종료 후에도 참여 기업들에게는 IR 플랫폼인 KDB넥스트라운드(투자유치 지원)부터 스타트업 페어인 넥스트라이즈(사업협력 지원), 성장기업의 스케일업을 위한 대형 투융자까지 기존의 벤처ㆍ스타트업 지원체계와 연계하여 후속 지원을 지속할 계획이다.

산은은 오는 4일부터 KDB넥스트원 2기 모집을 시작한다. 내년 1월 2기를 선발해 2월부터 5개월간 보육프로그램을 진행할 계획이다. 내년에는 보육프로그램을 연간 2회로 운영하여 더 많은 스타트업을 발굴, 보육할 수 있을 것으로 보인다.

장병돈 산은 혁신성장금융부문장은 이날 축하 영상을 통해 "산업은행은 KDB NextONE 프로그램뿐만 아니라 다양한 벤처ㆍ스타트업 지원 체계를 통해 혁신 스타트업들이 코로나 위기를 극복하고 벤처생태계가 더욱 활성화될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

