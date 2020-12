[아시아경제 이민지 기자] 디케이락 디케이락 105740 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 200 등락률 -1.43% 거래량 195,526 전일가 13,950 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 디케이락, 123억원 규모 피팅·밸브 수주…"중동지역 인프라 유지관리 투입" 이산화탄소로 수소, 전기를 생산한다! 시기 적절디케이락, 주가 1만 7050원.. 전일대비 -0.87% close 은 사업확장을 위한 업무시설 확충을 위해 경남 김해시 주촌면 인근의 토지와 건물을 취득하기로 결정했다고 2일 공시했다. 취득 금액은 74억원으로 이는 자산총액 대비 5.98%에 해당한다.

