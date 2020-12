순천시, 올해 ‘소상공인 순천사랑 감사세일’ 온라인 축제 개최

7일부터 18일까지 2주동안 온라인 순천소희마켓에서 진행

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)가 오는 7일부터 18일까지 2주간 올해 ‘소상공인 순천사랑 감사세일’ 행사를 온라인으로 실시한다.

이번 행사는 산업통상자원부의 코리아세일페스타 공모사업에 순천시가 선정되어 국비를 지원받아 추진되는 사업으로, 코로나19 장기화로 위축된 지역경제에 활력을 불어 넣고 소상공인과 순천시민 모두에게 감사하는 마음으로 ‘순천사랑 감사세일’을 진행한다.

이번 세일행사는 순천시 소상공인연합회와 순천시 원스톱지원센터, 전통시장 및 상점가 상인회 등 소상공인 관련 단체와 연계하여 비대면 온라인으로 진행하며, 할인구매 금액에 따라 온누리상품권 등의 인센티브가 제공된다.

온라인 행사를 위해 30개의 소상공인 참여셀러가 선정되었으며, 식품, 잡화, 생필품 등 우리지역의 소상공인, 사회적경제기업의 다양한 제품이 온라인을 통해서 판매될 예정이다.

순천시 관계자는 “코로나19로 지역경제가 위축되고 소비 패러다임이 변화하고 있는 상황에서 소상공인과 시민을 위한 감사세일이 비대면 행사로 처음 진행되는 만큼, 착한소비로 지역경제에 선순환 역할을 하기를 바란다.”고 말했다.

한편, 올해 소상공인 순천사랑 감사세일은 인터넷 검색창에 ‘순천소희마켓’으로 검색하면 접속할 수 있으며, ‘소희’는 ‘소상공인 희망’의 줄임말이다.

