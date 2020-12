AWS 앤디 재시 "기업들 10년 내 클라우드로 옮겨갈 것"

[아시아경제 부애리 기자] 앤디 재시 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)가 "클라우드 분야에는 많은 기회가 있다"면서 산업의 성장 가능성에 대해 강조했다.

재시 CEO는 2일 오전(한국시간) 온라인으로 연례 콘퍼런스인 'AWS 리인벤트(re:Invent)'를 개최하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹 이후 상황 등 향후 사업 비전을 밝혔다.

AWS에 따르면 전 세계 클라우드 시장 점유율은 AWS가 45%로 가장 높다. 이어 마이크로소프트(17.9%), 알리바바(9.1%), 구글(5.3%), IBM(2%)이 뒤를 이었다.

재시 CEO는 "아직 클라우드 전환은 초기 단계다. 기업들이 현재 클라우드에 지출하는 비용은 전체의 4%에 불과하다"면서도 "향후 10년 이내에 대부분 클라우드로 옮겨간다는 사실을 생각하면 아직 많은 성장 기회가 있다"고 말했다.

그는 "AWS는 올해 전년 대비 29% 성장했으며, 매출이 지난 10개월 동안 100억달러가 늘었다"며 "AWS는 100억달러 규모 기업이 되는 데 10년이 걸렸는데, 이후 200억달러 규모가 되기까지는 23개월 걸렸고 400억달러까지 가는 데는 2년 걸렸다"면서 발전 가능성을 강조했다.

재시 CEO는 "기업이 새로운 모습을 보여주기(reinvent) 위해서는 경영진의 강력한 의지와 속도를 추구하는 정신, 그리고 속도를 위해 복잡한 것을 피하는 태도가 필요하다"며 "복잡함을 피하려면 최대한 많은 기능을 제공하는 AWS 같은 툴을 선택해야 한다"고 덧붙였다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr