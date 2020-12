수원시, 오늘 '고3 수험생' 코로나 검사 밤 10시까지 한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 수험생들의 원활한 코로나19 진단검사를 위해 선별진료소를 연장 운영한다.

수원시는 대학수학능력시험을 하루 앞둔 2일 장안ㆍ권선ㆍ팔달ㆍ영통구 등 4개 구청 보건소를 오후 10시까지 운영하기로 했다고 밝혔다.

이에 따라 수험생이 관련 증상이 있거나 진단검사가 필요할 경우 가까운 보건소를 방문하면 빠르게 검사를 받을 수 있다.

보건소는 수능 지원자임을 확인한 뒤 검체를 우선 채취하고 검사해 결과를 빠르게 확인하게 된다.

이번 수능의 경우 확진 수험생은 병원에서, 격리 수험생은 별도 시험장에서 시험을 보게 된다.

진단검사를 받은 수험생의 응시기회도 보장할 수 있도록 관련 기관들은 긴밀하게 조치할 예정이다.

병원 시험장까지 수험생을 이송할 수 있을 때까지 검사결과를 확인할 수 있도록 절차를 개선하고 비상근무도 한다.

김용덕 시 안전교통국장은 "수험생들이 안전한 환경에서 수능시험을 치를 수 있도록 교육청과의 협조 등에 최선을 다할 것"이라며 "진단검사가 필요한 수험생들은 꼭 오후 10시까지 가까운 보건소를 방문해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr