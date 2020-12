바이든 "취임전 경기부양책은 시작에 불과"…대대적 부양 예고

경제팀 소개 기자회견…"의회 제안할 법안 마련중"

美 의회 민주·공화 9080억달러규모 부양책 제시

므누신-파월 등도 부양 촉구

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 취임전 경기 부양책은 시작에 불과하다고 언급하며 취임 후 더 많은 경기부양법안을 내놓겠다는 의지를 밝혔다. 이날 미 의회는 초당적으로 9000억달러 규모의 경기부양안을 마련하며 절충을 시도했다. 하지만 공화당 지도부가 미온적인 반응을 보여 도널드 트럼프 대통령 임기 중 통과할지 여부는 미지수다.

1일(현지시간) 폴리티코 등 미 언론에 따르면 바이든 당선인은 이날 델라웨어주 윌밍턴에서 재닛 옐런 재무부 장관 지명자를 비롯한 경제팀을 소개하면서 자신이 취임하기 전 의회를 통과하는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 경기부양책에 대해 "기껏해야 시작에 불과하다"고 말했다. 이어 "자신의 경제팀이 경제 회복과 코로나19 대유행 문제를 해결하기 위해 새 행정부가 차기 의회에 제안할 법안을 마련하고 있다고 덧붙였다.

이날 미 의회에서는 민주당과 공화당 의원들이 초당적으로 9080억달러 규모의 경기부양안을 마련했는데, 바이든 당선인의 발언은 규모가 얼마가 됐든 실제 지원이 무엇보다 중요하다는 의미로 해석된다.

옐런 지명자도 이 자리에서 "경제 문제를 해결하기 위해 시급히 움직이는 게 필수"라고 강조하며 경제지원법안이 서둘러 처리돼야 한다는 입장을 강조했다. 그는 "(미국이) 역사적 위기에 직면하고 있다"며 조치를 취하지 않으면 경기 침체를 초래하고 더 큰 피해가 발생할 것이라고 우려했다. 이어 "미국의 위상을 회복하고 대중의 신뢰를 되찾으며 경제적 불평등을 해소하는 데 초점을 맞추겠다"고 말했다.

의회에서 초당적으로 9080억달러의 경기부양안이 제시되면서 관계자들의 움직임도 빨라졌다. 이는 공화당이 제시한 6500억달러와 민주당이 원하는 최대 2조4000억달러의 절충안 성격을 띠고 있다. 낸시 펠로시 하원의장은 이날 성명을 통해 스티븐 므누신 재무장관과 통화했다면서 "초당적인 여야 의원들의 제안을 행정부가 받아들여야 한다는 희망을 말했다"고 밝혔다. 이어 "므누신 장관도 초당파 의원들의 제안을 검토해보겠다고 말했다"고 전했다. 이들의 통화는 지난달 3일 대통령선거 이후 처음이다. 바이든 당선인도 경제팀 소개를 마친 후 행사장을 떠나면서 "방안을 살펴보겠다"고 말했다.

현지 언론은 의회가 오는 11일까지 연방정부 예산안을 마련해야 하는 만큼 경기부양안 통과에 속도를 낼 것으로 기대하고 있다. 이날까지 연방정부 예산안을 확정하지 못할 경우 정부 업무가 중단되는 셧다운에 돌입할 수 있다. 하지만 미치 매코널 공화당 상원 원내대표는 이날도 초당적인 경기부양 법안에 대해 부정적인 입장을 견지하며 합의가 쉽지 않을 것임을 경고했다.

므누신 재무부 장관과 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장도 경기부양 논쟁에 가세했다. 므누신 장관은 이날 상원에 출석해 "선별적 재정 패키지가 연방정부의 가장 적절한 대응이 될 것이라는 생각에 변함이 없다"며 민주당이 요구하는 대규모 추가부양 패키지에 대한 반대의사를 다시 확인했다. 반면 파월 의장은 "재정 지원이 경제를 움직이게 도와줄 것"이라고 강조했다.

미 경제회복 속도는 예상보다 더디다. 워싱턴포스트(WP)는 블랙프라이데이 사상 최대 온라인 매출에도 불구하고 미 소매협회를 인용해 추수감사절부터 사이버먼데이(지난달 26~30일)까지 쇼핑객이 1억8600만명으로 지난해 같은 기간보다 소폭 감소했다고 전했다. 쇼핑객 1인당 구매액도 같은 기간 14%가 줄어든 362달러에 머물렀다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr