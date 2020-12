방송평가 1위..지상파 MBC, 종편 JTBC, 케이블 LG헬로

방통위 작년 방송평가 점수 공개

MBC, JTBC, LG헬로 1위

콘텐츠투자, 방송법령 준수 등서 편차 생겨

[아시아경제 구채은 기자] 방송통신위원회가 진행한 지상파 방송평가에서는 MBC가 1위, 종편에서는 JTBC가 1위를 차지했다. 복수종합유선방송사업자(MSO) 중에선 LG헬로가 가장 높은 점수를 받았다.

2일 방통위는 이같은 내용을 담은 '2019년도 방송평가' 결과를 의결했다. 평가대상은 작년 한해로 지상파, 라디오, 위성방송 등을 포괄한다.

만점이 700점인 지상파 TV 평가에서는 MBC가 577점으로 가장 높았고, KBS1 563점, SBS 505점, KBS2 483점을 받았다. 600점 만점인 종편의 경우 JTBC가 494점으로 가장 높았고 조선방송(TV조선) 486점, 채널A 484점, 매일방송(MBN) 452점 순으로 나타났다. 보도전문 PP의 경우 YTN 422점, 연합뉴스TV가 382점을 받았다.

방통위 관계자는 "지상파와 종편의 경우 프로그램 수상실적, 어린이 프로그램 편성, 방송 심의 편성 규정과 법령 준수 여부가 사업자간 평가 점수 차이를 불러왔다"고 설명했다.

MSO 중에선 LG헬로비전(396점)이 가장 높은 점수를 받았다. 그 뒤를 티브로드(373점), 현대HCN(362점), 딜라이브(352점), 씨엠비(325점)가 이었다. MSO 평가에선 재무건전성과 콘텐츠·기술 투자, 장애인과 여성 고용, 수신료 배분, 관계법령 준수 여부가 순위를 갈랐다.

지역민방TV(600점 만점)의 경우 대전방송이 466점으로 가장 좋은 점수를 받았다. 이밖에 광주방송 451점, 오비에스경인티브이 420점, 울산방송 445점, 전주방송 431점, 제주방송 414점, 청주방송 425점, 케이엔엔(부산) 429점, 티비씨(대구) 474점, G1(강원) 462점으로 나타났다.

홈쇼핑 방송채널사용사업자(PP)는 공영홈쇼핑 369점, 씨제이이앤엠 361점, 엔에스쇼핑 368점, 우리홈쇼핑 412점, 지에스홈쇼핑 447점, 현대홈쇼핑 434점, 홈앤쇼핑 404점을 받았다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr