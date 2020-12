삼성디스플레이, 신임 사장에 최주선 대형사업부장

김성철 중소형디스플레이사업부장 부사장도 사장 승진

[아시아경제 이기민 기자] 삼성디스플레이가 2일 최주선 부사장을 대표이사 사장으로 승진 내정하고 김성철 부사장을 사장으로 승진시키는 2021년 정기 사장단 인사를 단행했다.

이번에 사장으로 승진한 최 사장은 한국과학기술원(KAIST) 전자공학 박사 출신으로 삼성전자 메모리사업부 DRAM개발실장, 전략마케팅팀장, 디바이스솔루션(DS)부문 미주총괄을 역임한 반도체 설계 전문가다. 올해 1월부터는 삼성디스플레이로 자리를 옮겨 대형디스플레이사업부장을 맡아 퀀텀닷(QD) 디스플레이 개발을 이끌고 있다.

최 사장은 반도체 성공 노하우와 경험을 바탕으로 디스플레이사업의 일류화와 새로운 도약을 이끌 것으로 기대를 모으고 있다.

이번 인사에서 사장으로 승진한 김성철 삼성디스플레이 중소형디스플레이사업부장은 경희대학교 물리학 박사 출신으로 유기발광다이오드(OLED) 개발실장, 디스플레이연구소장, 중소형디스플레이 사업부장을 역임하며 OLED사업을 성장시킨 OLED 전문가다.

김 사장은 기술 리더십을 바탕으로 디스플레이사업의 차세대 연구개발(R&D) 역량을 한 단계 끌어올릴 것으로 전망된다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr