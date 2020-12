르노삼성, 엔진 관리 용품 20% 할인 이벤트 진행

[아시아경제 성기호 기자] 르노삼성자동차가 오는 31일까지 추운 겨울을 대비해 엔진 관리 용품을 할인해주는 오토솔루션 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 특히 한파로 인해 시동이 잘 걸리지 않거나 주행 중 소음이 발생하는 등의 문제를 사전에 예방하기 위해 엔진 관리 제품에 대한 할인 혜택을 제공한다.

먼저, 프리미엄 엘프 합성유, 유로루브 합성유, 엔진세척제 및 보호제 등 총 4가지 프리미엄 제품의 가격을 20% 할인(공임 제외)해준다.

더불어 유상 수리를 받고 르노삼성자동차 멤버십 앱 ‘MY 르노삼성’에 처음 가입한 고객을 대상으로 이벤트 기간 종료 후 재방문시 사용 가능한 정비 할인 쿠폰을 제공한다. 2010년 이전 출고 차량의 경우 1만원, 2011년 이후 출고 차량 고객에게는 5000원 할인 쿠폰이 증정된다.

김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 “최근 코로나19로 인해 자차 이용이 점차 늘어날 것으로 예상되는 가운데 예년보다 강한 한파까지 예보돼 안전 운전을 위한 사전 차량점검이 어느 때보다 중요하다”며 “이번 이벤트를 통해 합리적인 가격으로 차량 점검하시고 겨울철 안전 운전 하시길 바란다”고 전했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr