코오롱스포츠, 패딩 슬립온 '슈퍼 베드' 출시

코오롱인더 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 가을겨울 시즌을 맞아 패딩 슬립온 슈즈 '슈퍼 베드'를 출시했다고 2일 밝혔다.

슈퍼 베드는 겨울 시즌을 위한 원마일 슈즈로, 쉽게 신고 벗을 수 있을 뿐 아니라 뒤꿈치 부분이 낮게 설계돼 꺾어서 신을 수도 있다. 패딩 슈즈이기 때문에 방한화로도 손색 없으며 겨울 캠핑 현장에서부터 사무실 실내화에 이르기까지 겨울용 슈즈로 따뜻하게 이용할 수 있다.

슈퍼베드의 기능적인 특징은 직접 개발한 ‘슈퍼베드 인솔’에 있다. 슈퍼베드 인솔은 우수한 쿠션감을 릴렉스폰지(고탄성 스폰지로 탄성과 복원력이 우수한 것이 특징이다), 메모리폼, 에바폼 등 3가지 소재가 켜켜이 쌓여있어 착용자의 발을 편안하게 감싸주는 것이 가장 큰 장점이다.

발등 부분은 독일의 ‘컴포템프’ 충전재를 적용한 패딩으로 디자인했다. ‘컴포템프’는 구스 다운을 대체하기 위해 개발한 충전재로, 화학약품을 최소화한 생산 공정과 더불어, 60% 정도가 리사이클 폴리에스터를 사용한 친환경 소재이기도 하다.

아웃솔은 경량 고탄성 고무로 제작했다. 기존 고무 재질의 아웃솔보다 비중이 15% 낮아, 바닥 전체에 적용했음에도 훨씬 가볍게 느껴진다. 컬러는 옐로우, 블랙, 블루, 그린, 카키, 오렌지 6가지로 출시되었으며, 가격은 9만8천원이다.

코오롱스포츠 관계자는 "슈퍼베드는 그 편안함이 마치 침대와 같다는 의미"라며 "어떤 슈즈보다도 편안하고 가볍게 느껴질 수 있고, 쉽게 신고 벗을 수 있다는 점에서 겨울 캠핑용 슈즈로 제격"이라고 전했다.

