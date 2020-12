▲김갑순씨 별세, 류근상·근식·순식(한국수출입은행 부장)·근호·근순씨 모친상, 김영식씨 장모상, 권복순·유정희·장혜정·박선주씨 시모상 = 1일, 경북 상주시 상주시민 장례식장 3호실, 발인 3일 오전 7시, (054)536-8800

