순천문화재단, 문화기부 후원사 본격 모집

후원기업(단체)을 통해 문화예술 기부문화 활성화 도모

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화재단(이사장 허석)은 지역 문화예술의 발전을 위해 문화기부에 동참할 후원사를 모집한다.

순천문화재단(이하 재단)은 지난 5월과 6월에 각각 전문예술법인과 지정기부금단체로 지정되어 본격적인 기부금 모집에 착수했다.

지난 7월에 제1호 기부자(개인)가 등장해 문화기부의 물꼬를 텄고, 이후 기업(단체)들의 후원 문의가 지속되고 있다.

기부금은 전문예술인 창작 지원, 지역특화 문화콘텐츠 개발, 시민 문화예술향유, 문화복지 실현 등 지역 문화예술 발전을 위해 다양하게 사용될 예정이다.

재단 후원사의 혜택은 ▲세금감면용 기부영수증 발행, ▲감사패 증정, ▲기획 공연 초청, ▲재단 홈페이지 및 기획공연의 후원사 광고, ▲교육 프로그램 무료참여(후원사 소속 직원) 등이 있고 혜택의 폭은 기부금액별로 상이하다.

후원사 신청 또는 개인후원 문의는 순천문화재단 경영지원팀에서 접수하고 있으며, 상세내용은 재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

향후 재단은 후원사와 개인 기부자를 규합한 (가칭)순천문화재단 후원회를 발족하여 지속적인 기부문화를 조성하고, 개인 정기후원시스템(CMS)을 구축하여 범시민 문화기부운동을 전개할 계획이다.

순천문화재단 이병덕 상임이사는 “코로나 19로 어려운 가운데 기부 후원을 통해 지역 문화예술을 꽃피우고 지역예술인에게 희망을 심어줄 수 있는 기업·단체들의 많은 참여를 부탁한다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr