"주택·비주택 건축 수주 증가"…건설업 경기지수 '80선 회복'

[아시아경제 김유리 기자] 지난달 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 3개월 연속 개선되면서 80 중반선을 회복했다. 주택과 비주택 건축 수주 증가가 지수 회복을 주도했다는 분석이다. 이번달 CBSI는 90선을 회복할 것으로 전망됐다.

1일 한국건설산업연구원에 따르면 11월 CBSI는 전월 대비 5.4포인트 상승한 85.3을 기록했다. CBSI는 70선 초반으로 부진하다 9월과 10월 각각 전월 대비 1.8포인트, 4.6포인트 상승했으며 11월에도 5.4포인트 상승해 3개월 연속 지수가 개선됐다.

CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 현재의 건설경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것을 의미하며, 100을 넘으면 그 반대를 의미한다.

박철한 건산연 부연구위원은 "회복 속도가 점차 개선됐으며 특히 11월에는 주택과 비주택 건축 수주가 전월보다 증가한 것이 회복에 결정적인 영향을 미쳤다"고 설명했다.

박 부연구위원은 "통상 11월에는 계절적 영향으로 지수가 1~2포인트 상승하는 것이 일반적인데 예년보다 상승 폭이 크고, 3개월 연속 전월 대비 증가 폭이 커진 것을 감안하면 건설경기가 일부 회복된 것으로 판단된다"고 말했다. 이어 "11월 신규공사 BSI의 경우 전월 대비 13.3포인트 상승한 103.0을 기록해 전체 BSI 상승을 주도했는데 대형과 중견기업의 주택과 비주택 건축 수주가 전월보다 증가한 것이 지수 상승에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다"고 덧붙였다.

한편 12월 CBSI는 11월 대비 8.6포인트 상승한 93.9로 전망됐다. 박 부연구위원은 "통상 연말에는 수주가 증가하고 기성 진척 상황이 개선되는 계절적 영향으로 지수가 5~10포인트 상승하는데 이러한 영향이 지수에 반영된 것으로 판단된다"고 밝혔다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr