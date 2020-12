삼성SDS "보안관리·3D 설계 협업 솔루션 무료 공개"

[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS가 클라우드 기반 IT 솔루션 무료체험 서비스를 확대한다.

삼성SDS는 1일 보안관리(EAMS)와 3D 설계 데이터 협업 솔루션 '넥스플랜트 3D 엑셀런스'를 추가 공개했다.

EAMS는 다양한 클라우드 환경에서 시스템 계정과 접속을 자동으로 관리하는 솔루션이다. 보안 담당자가 수작업으로 하던 수천~수만 개의 계정관리, 암호ㆍ사용자 권한변경 등을 자동화해 안전하고 효율적인 시스템 운영을 지원한다.

'넥스플랜트 3D 엑셀런스'는 3차원 설계 데이터의 현장 공유와 비대면 협업을 지원하는 솔루션이다. 30여 종의 다양한 3D 설계 데이터를 호환하고 대용량 데이터를 경량화해 웹ㆍ모바일에서 빠르게 시각화한다. 또 클라우드 기반 스트리밍 방식의 보안성을 갖추고 있다.

삼성SDS는 12월 중으로 자연어처리, 이미지 탐색ㆍ분석, 영상분석 등 AI 코어기술을 체험할 수 있는 'AI 코그니티브(Cognitive)'를 선보일 예정이다.

홍혜진 삼성SDS 사업혁신팀장(전무)은 "다양한 산업현장에서 검증된 디지털 기술과 솔루션을 지속 공개하는 한편 고객의 디지털 전환에 필요한 디지털 트랜스포메이션(DT) 수준진단, 실행 방법론을 직접 체험할 수 있는 서비스도 선보일 예정”이라고 말했다.

