스타트업 10곳 중 8곳 이상 "신기술 개발 시 실증 기회 필요"

[아시아경제 황윤주 기자] 국내 스타트업과 대·중견기업 간 협력과 상생, 스타트업 생태계 발전을 위해서는 혁신 기술을 실제로 테스트해볼 수 있는 실증 PoC(Proof-of-Concept) 기회와 관련 지원이 더욱 확대돼야 한다는 주장이 나왔다.

실증 PoC는 실제 복합다중시설이나 대기업 내외부 시스템을 테스트베드 삼아 아직 상용화 전인 신기술 및 혁신 솔루션을 접목해 활용하면서 스타트업에게 실증 기회를 제공하는 것이다.

한국무역협회가 지난 11월 초 국내 311개 스타트업을 대상으로 실시한 실증 PoC 테스트베드 관련 설문조사에서 '신기술·제품 등 개발을 위해 실증 PoC가 얼마나 필요한가?'라는 질문에 응답기업의 87.5%가 '필요하다'고 답했다. 특히 과거 실증 PoC 경험이 있었던 스타트업(90.9%)과 매출액 10억 미만의 초기 스타트업(92.8%) 일수록 실증 PoC를 더욱 필요로 하는 것으로 나타났다.

실증 PoC가 필요한 이유로는 '타 기업과의 비즈니스 레퍼런스 등 트랙 레코드 확보'(48%)를 가장 많이 꼽았고 이어 '활용성 실증으로 향후 제품 출시여부 판단'(27.5%)과 '기술 보완'(19.4%) 순이었다.

그러나 '예산·인력 부족'(63.9%), '실증 PoC 기회 확보'(48.5%), '규제 및 법규 적용 문제'(24.5%) 등의 애로사항으로 인해 실증 PoC 추진 시 어려움을 겪는 것으로 조사됐다.

실증 PoC 수행 파트너로서는 '정부 및 공공기관'(71.7%)을 가장 선호하는 것으로 나타났고 이어 '국내 대기업'(48.2%), '해외 대기업'(32.5%), '국내 중견기업'(28%), '해외정부 및 공공기관'(20.3%) 순으로 선호도가 높았다.

스타트업계는 실증 PoC 종료 이후에도 '실증 완료 제품 공공조달 시장 연계'(68.2%), '실증 완료확인서 발급'(39.2%), '실증 결과에 따른 전문가 자문'(37.6%) 등의 연계지원을 바란다고 언급했다.

조상현 무역협회 스타트업글로벌지원실장은 "기존 오픈 이노베이션은 최종 단계에 이르러서야 기술 및 솔루션에 대한 검증이 이루어지는 반면 테스트베드는 선(先) 검증-후(後) 매칭이 가능해 기업과 스타트업 간 상생을 도모할 수 있다"며 "협회는 스타트업 관련 실증 PoC 기회를 더욱 늘리고 연계지원도 강화해 나가겠다"고 말했다.

