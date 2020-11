버추얼텍 "데브그루 ‘스노우피크 어패럴’…2020 홀리데이 프로모션 진행"

[아시아경제 유현석 기자] 버추얼텍의 자회사 데브그루가 전개하는 프리미엄 감성의 내추럴 라이프스타일 웨어 브랜드 ‘스노우피크 어패럴’이 2020 홀리데이 프로모션을 다음달 1일부터 같은달 31일까지 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 프로모션은 20, 40, 60만원 구매 금액대별 2, 4, 6만원 즉시할인 혜택과 스노우피크 어패럴 카카오톡 채널 추가 시 1만원 즉시 할인 쿠폰, 다운자켓 구매 시 2만원 추가 할인 쿠폰 증정 이벤트를 진행한다. 또 전 구매 고객에게 마스크 스트랩과 레스큐 라인 상품 구매 시 레스큐 키트 증정 프로모션도 함께 진행한다.

스노우피크 어패럴 관계자는 “신규 브랜드임에도 불구하고 코로나 등 어려운 시기에 많은 고객들이 브랜드를 찾아주셔서 꾸준한 성장세를 이어가고 있음에 감사하다”며 “연말을 맞아 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 이 같은 프로모션을 기획하게 됐다”고 전했다.

