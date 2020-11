건양대병원·선병원·한국병원, 대전 거주 북한이탈주민 의료지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시와 지역 의료기관이 협력해 북한이탈주민 의료지원에 나선다.

대전시는 30일 ‘북한이탈주민 의료지원 네트워크’ 구축 협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에는 시, 북한이탈주민지원재단, 대전지역적응센터 등 3개 기관과 건양대병원, 대전선병원, 유성선병원, 대전한국병원 등 4개 병원이 동참해 체결됐다.

협약을 통해 대전은 기존 충남대병원을 포함한 4개 협약 참여 의료기관이 북한이탈주민의 맞춤형 진료를 진행하게 된다. 또 각 기관은 상호 연계해 사후 사례관리와 의료비 등을 지원한다.

외래 또는 입원 진료 시 1인당 연간 최대 700만원 이내에서 본인부담금 전액을 지급하는 방식으로 만성·중증·희귀성질환, 법정 감염병, 정신질환 등이 지원대상에 포함된다.

북한이탈주민이 해당 질환으로 의료를 지원받기 위해선 동구 판암동 소재 대전지역적응센터(생명종합복지관)를 방문하거나 전화로 신청한 후 병원을 지정받아야 한다.

시 관계자는 “앞으로도 민·협력 확대로 북한이탈주민이 건강하게 지역에서 터를 잡아 생활할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

