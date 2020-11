힐스테이트 봉담, 내달 1004가구 공급

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설은 경기 화성시 봉담2지구 B-3블록에 짓는 공공지원 민간임대주택 '힐스테이트 봉담' 임차인을 12월중 모집할 예정이라고 30일 밝혔다.

단지는 지하 1층~지상 최고 25층, 11개동, 62~84㎡(전용면적), 총 1004가구 규모다. 면적 별로는 ▲62A㎡ 80가구 ▲72㎡A 88가구 ▲72㎡B 222가구 ▲84A㎡ 614가구 등 다양한 평면의 중소형으로 구성됐다.

공공지원 민간임대주택은 청약통장 유무, 소득수준(일반공급 기준), 거주지에 관계없이 만 19세 이상 무주택 세대구성원이면 누구나 청약을 신청할 수 있다. 최대 8년간 거주할 수 있으며 청약시 재당첨 제한이 적용되지 않는다. 초기 임대료는 주변 시세의 95% 수준이며 임대료 상승률은 연 5% 이내로 제한된다.

봉담IC를 통해 평택~파주고속도로, 수도권제2순환고속도로(봉담~동탄 구간), 과천~봉담도시고속화도로를 이용하기 편리하다. 9월 개통된 수인선 복선전철 오목천역도 가깝다. 단지 바로 앞에 중심상업지구가 있어 생활이 편리하며 인근에 홈플러스, AK플라자, 롯데몰 등 대형 유통시설이 있다.

전체를 남측향 위주로 배치했고 판상형 설계로 개방감을 높였다. 각 가구에는 현관창고, 드레스룸, 펜트리(72㎡AㆍB), 빌트인 수납공간이 제공된다. 단지 내에는 어린이집이 들어설 예정이며 실내어린이놀이터, 맘스카페, 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 사우나 등을 갖춘 커뮤니티센터가 조성된다.

주거서비스 위탁관리 전문업체 우리레오PMC와 제휴해 입주민들에게는 분리수거, 에어컨 청소, 이사 지원, 중고차 감정, 새집증후군 제거 등의 서비스를 유상 제공하며 건강식 식단을 집으로 배달하는 '그리팅' 서비스도 도입할 예정이다.

견본주택은 수원시 권선구 매송고색로 895-1에 마련된다. 2021년 6월 입주예정이다.

