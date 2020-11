[아시아경제 김효진 기자]SBI저축은행이 대중의 참여와 소통을 위한 새로운 기업PR캠페인 'SBI가 SBI를 찾습니다'를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 기업이 광고를 만들어 대중에게 일방적으로 전달하는 기존의 방식 대신 소비자가 직접 참여해 소재를 제공하고, 광고에 출연하는 등 직접 참여를 통해 캠페인을 만들어 나가자는 취지로 기획됐다.

SBI저축은행은 이번 캠페인 진행을 위해 별도의 사이트를 제작하고, 사연을 접수 받아 선정된 사연으로 TV CF를 제작해 연중 캠페인을 이어나갈 계획이다. 우리가 일상 생활에서 마주치는 가족·친구, 가게, 반려동물 등 S·B·I 이니셜을 가지고 있다면, 모두 캠페인에 참여할 수 있다.

SBI저축은행은 캠페인을 널리 알리고, 대중의 참여를 높이기 위해 옥외광고, TVCF, 캠페인 사이트 오픈 등을 통해 홍보활동을 시작했다.

