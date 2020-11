CJ올리브영, 연말 결산 '올영세일' 시작…최대 70% 할인

12월 6일까지 진행

[아시아경제 차민영 기자] 올리브영이 올해 히트 상품을 총망라해 연말 결산 세일에 나선다.

CJ올리브영은 12월 6일까지 전국 매장과 공식 온라인몰에서 올해의 인기 상품을 최대 70% 할인하는 대규모 '올영세일'을 실시한다고 30일 밝혔다. 연내 마지막 정기 세일이다.

CJ올리브영은 이번 올영세일에 한 해 동안 가장 많은 사랑을 받은 '2020 올리브영 어워즈' 수상 상품을 실속 구매할 수 있는 다양한 기획전을 진행한다. 특히 매일 각기 다른 상품을 깜짝 공개하는 '오늘의 특가' 행사를 통해 각 부문 별 1위 상품을 할인에 할인을 더한 특가에 구매할 수 있다. 또한 세일 기간 한정 판매하는 '어워즈 기획 상품' 100여개를 새롭게 선보이는 등 올해를 마무리하고 내년 트렌드를 미리 만나보는 자리를 마련했다.

이와 함께 연말 결산의 의미를 담아 '카테고리 대전' 행사를 진행, 겨울철 수요가 높은 스킨케어와 바디 보습 제품 뿐만 아니라 상시 사용할 수 있는 마스크팩과 미용소품, 여성용품 등 이·미용 필수품을 연중 최저가로 선보인다. 프리미엄 브랜드 역시 최대 30% 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 특히 이번 올영세일에서는 사상 최초로 맥, 에스티로더, 바비브라운, 아베다를 전 품목 20% 할인 판매한다.

CJ올리브영 관계자는 "올해 마지막 올영세일은 ‘2020 올리브영 어워즈’와 연계해 뷰티 트렌드를 한 자리에서 만나볼 수 있는 행사로 준비했다"며 "한 해 동안 가장 많은 사랑을 받은 히트 상품을 그 어느 때보다 실속 있게 구매할 수 있는 기회"라고 전했다.

한편, CJ올리브영은 고객이 안심하고 쇼핑할 수 있는 안전한 환경 만들기에도 총력을 다하고 있다. 지난 8월부터 선제적으로 매장 내 마스크 착용을 의무화해 마스크 미착용 고객의 매장 출입을 전면 금지하고 있다. 또한 결제 대기 고객 간 안전 거리 확보를 위한 ‘발자국 스티커’를 부착하고 매시간 매장 내 환기 실시, 비접촉 결제 단말기 도입하는 등 코로나19(신종 코로나바이러스감염증) 예방 방안을 지속적으로 강화하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr