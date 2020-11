올해 소방간부 후보생 선발시험 경쟁률 43.6대 1

[아시아경제 조인경 기자] 소방청은 지난 11~17일 '제27기 소방간부후보생 선발시험' 원서접수 결과, 30명 선발에 1307명이 지원해 43.6대 1의 경쟁률을 보였다고 30일 밝혔다.

이는 지난해 선발시험 경쟁률 35.5대 1을 훨씬 웃도는 수준이다.

소방간부후보생은 인문계열과 자연계열로 나눠 각각 남자 13명, 여자 2명을 뽑는다. 인문계열 여자가 2명 선발에 131명이 원서를 제출해 65.5대 1로 경쟁률이 가장 높았고, 이어 인문계열 남자 경쟁률이 57.0대 1, 자연계열 남자 29.1대 1, 자연계열 여자 28.5대 1을 각각 기록했다.

응시자들은 내년 1월16일 필기시험을 시작으로 체력시험, 인성 검사, 서류 및 신체검사, 면접시험을 거친다. 최종합격자는 내년 3월9일 발표하며, 이들은 중앙소방학교에서 1년간 초급간부 교육을 받고 소방위로 임용돼 일선 소방기관에 배치된다.

소방간부후보생은 기본소양과 전문지식, 지휘 통솔력을 겸비한 초급간부를 체계적으로 양성하고자 1977년 제1기 46명 선발을 시작으로 제25기까지 총 957명을 배출했다. 현재 제26기 소방간부후보생 30명이 중앙소방학교에서 교육을 받고 있으며 내년 3월19일 수료식을 가질 예정이다.

