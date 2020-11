[클릭 e종목]"신세계인터내셔날, 중장기 측면서 저가 매수 적합"

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 1,500 등락률 +0.96% 거래량 53,992 전일가 155,500 2020.11.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 온라인 쇼핑 즐기는 5060 패션업계 큰손 아르마니 익스체인지, 친환경 컬렉션 출시신세계인터내셔날 국내 패션 살아났다…매출 목표 100% 초과달성·사상 첫 시상식 close 에 대해 단기 실적 불확실성은 여전히 존재하지만, 2021년 국내 면세점 업황이 회복될 경우 주가가 가장 가파르게 상승할 수 있는 종목 중 하나라고 평가했다.

신세계인터내셔날의 2021년 연결 매출액은 1조 4598억원, 영업이익은 757억원으로 각각 전년대비 10%, 154% 증가할 것으로 예상된다. 매출과 이익 성장은 화장품과 국내 의류 부문이 견인할 것이라는 설명이다.

국내 의류(톰보이 포함)는 백화점 트래픽 개선과 낮은 기저효과에 힘입어 매출이 10% 성장하고 영업적자는 축소되며, 화장품 부문은 매출이 24% 성장하고(국내 39%, 수입 10%), 영업이익은 전년대비 76% 증가한 575억원을 기록할 것으로 내다봤다.

그러나 올 4분기까지는 실적 부진이 이어질 수 있다고 전망했다.

신세계인터내셔날의 4분기 연결 매출액은 전년동기대비 4% 감소한 3816억원, 영업이익은 38% 줄어든 134억원으로 추정된다.

화장품 매출액은 1% 하락하고, 영업이익은 96억원(전년동기대비 -29%)을 나타낼 것으로 예상되며 국내 의류(톰보이 포함) 매출액은 17% 하락하고, 영업적자는 27억원을 나타낼 것으로 전망됐다.

박신애 연구원은 "10월에 매출이 성장세로 전환됐으나, 11월 들어 사회적 거리두기가 격상되면서 의류 소비가 다시 위축됐다"고 설명했다.

수입 의류 매출액은 4%, 생활용품(자주) 매출은 3% 성장할 것으로 내다봤다.

박 연구원은 "연말까지는 실적 모멘텀을 기대하기 어려우나, 중장기 측면에서 저가 매수하기에는 적합한 가격대"라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr