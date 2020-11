광주 광산소방서 “소방시설 오작동…영상 보며 따라해 보세요”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)가 건물 관계자가 소방서에서 자체 제작한 영상을 통해 손쉽게 소방시설 오작동 조치가 가능하도록 하는 특수시책을 추진한다.

29일 광산소방서에 따르면 지난 9월까지 광주지역 소방시설 오작동 출동은 생활안전 출동 1만441건 중 1993건(19.1%)을 차지해 벌집제거 출동 2288건(21.9%) 다음으로 높게 나타났다.

소방시설 오작동 출동은 전년 대비 3.6%가 감소했지만 여전히 많은 비중을 차지하고 있다.

이에 광산소방서는 소방시설 오작동 출동에 따른 소방력 낭비를 줄이고 화재·구조·구급 등 소방 본연의 업무에 집중할 수 있도록 ‘영상을 보고 따라하는 소방시설 오작동 조치방법’을 주제로 특수시책을 마련했다.

소방시설 오작동 조치방법 안내문을 보고 조치하던 기존 방법에서 스마트폰을 이용 QR코드를 인식시켜 소방시설 오작동 조치방법 영상이 구동되는 방식을 도입함으로써 관계자가 영상을 보며 알기 쉽게 조치가 가능하도록 했다.

임종복 서장은 “소방시설 오작동 출동으로 인한 소방력 낭비와 긴급출동 발생 시 소방력 공백이 발생하지 않도록 다양한 특수시책을 발굴해 추진해나가겠다”고 말했다.

