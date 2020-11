사무관 이상 공무원 전원 휴일없다 … ‘코로나 전쟁’ 앞장선 부산 기장군 간부들

군수·부군수·국장 포함 사무관 이상 간부공무원 전원 휴일 반납

토·일·공휴일 코로나19 비상근무 돌입 … 자진 휴일수당 ‘NO’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군 사무관 이상 공무원들이 휴일 없는 비상 근무에 돌입했다. 지자체 ‘간부 공무원’ 전원이 휴일을 반납한 것은 유례 없는 일이다.

코로나19 3차 대유행이 본격화되자 기장군은 일요일인 29일 오전 9시 비상 소집된 ‘코로나19 긴급 대응상황 보고회’를 갖고, 사무관 이상 공무원 전원이 코로나19 상황이 안정화될 때까지 주말과 공휴일에도 출근해 현장 점검과 행정지도 활동에 나서기로 결의했다.

이들은 모두 자진해서 근무에 나서기로 해 휴일근무수당도 받지 않는다.

군수와 부군수, 국장을 비롯해 사무관 이상 기장군 간부공무원은 앞장서서 휴일 없이 정상 출근해 코로나19 비상근무체계에 돌입하기로 한 것이다.

이들은 중점관리시설과 일반관리시설, 종교시설 등에 대해 매일 현장에 나가 손소독제와 출입자명부, 방역수칙 안내 전단지 등을 직접 나눠주고 방역수칙 준수 여부에 대해 현장점검과 지도를 병행키로 했다.

코로나19 방역의 최전선인 공공청사 방역관리도 더욱 강화한다. 군청과 읍면청사, 보건소 등에 대해 집중적인 소독방역을 실시하고 청사 출입자에 대해서도 명부 관리 등을 더욱 철저히 관리하기로 했다.

기장군감염병방역단과 5개 읍·면감염병방역단은 평일은 물론이고 토·일·공휴일에도 다중이용시설에 대한 소독방역을 더욱 강화하기로 했다.

관내 어린이집과 유치원, 초·중·고에 대해 소독방역과 관내 다중이용시설에 대한 상시 방역도 더욱 강화한다.

전 부서는 부서별 관련 업종이나 시설에 대해 집중적인 현장지도와 점검도 강화한다. 특히 실내운동시설이나 악기연주 모임 등에서 집단 감염이 발생하고 있어 중점관리업종을 대상으로 한 소독방역과 현장 점검을 할 계획이다.

오규석 기장군수는 “3차 대유행이 시작되면서 지금은 코로나19와의 전쟁이다. 전쟁에 휴일이 없다는 각오로 일하자. 긴장의 끈을 더욱 바짝 조이고 방역망을 더욱 촘촘히 구축해야 코로나19라는 무서운 적을 꺾을 수 있다”고 격려했다.

오 군수는 “군민의 안전과 생명을 사수해야 한다는 무거운 책임감을 가지고, 반납한 휴일에도 솔선수범하자”고 말했다.

