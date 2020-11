CJ오쇼핑 엠트웰브, '홀리데이' 콘셉트 제품 출시

엠트웰브 12월 신상품은 니트 풀오버 3종 세트

[아시아경제 이승진 기자] CJ ENM 오쇼핑부문의 패션 브랜드 엠트웰브(M12)가 ‘홀리데이’라는 콘셉트로 12월 신상품을 출시한다고 29일 밝혔다.

M12는 매월 기다려지는 12번의 새로움(Something you wait for)이라는 슬로건 아래 매월 새로운 상품을 론칭하는 패션 브랜드다. 트렌드 변화에 맞는 스타일 상품을 빠르게 제안한다는 취지다. 국내 유명 스타일리스트, 패션 디자이너, 글로벌 브랜드 등 다양한 대상과의 협업을 통해 월마다 소비자들의 옷장을 새롭게 채워주겠다는 계획이다.

지난 9월 론칭한 M12는 ‘지속가능한 패션’이라는 콘셉트의 ‘에코(ECO)’ 테마로한 제품을 내놨다. 10월에는 '미키 마우스'를 테마로, 11월에는 레트로를 현대적인 감성으로 재해석한 '뉴트로'를 콘셉트로한 제품을 선보였다. 현재까지 총 7개의 상품을 소비자들에게 소개했다. 특히 지난 4일 ‘뉴트로’ 콘셉트의 ‘피코트’ 론칭에서는 방송 시간 30여 분 만에 판매 수량이 3300개를 넘었다.

이번 12월은 ‘홀리데이’를 테마로 한다. 홈파티에 어울리는 니트 풀오버 3종 세트를 다음달 1일 오후 6시30분부터 65분 동안 CJ오쇼핑방송을 통해 선보인다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr