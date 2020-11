김석준 부산교육감·변성완 시장 권한대행, 수능시험장 방문

시교육청과 부산시, 30일 부산진고에서 수능 시험장 방역 특별점검



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청과 부산시가 ‘안전한 수능’을 위해 수능시험을 3일 앞둔 11월 30일 오전 10시 30분 부산진구 부산진고등학교에서 수능 시험장 방역 준비상황을 특별점검한다.

김석준 부산시교육감과 변성완 부산시장 권한대행은 이날 부산진고를 방문해 수험생 시험장 출입절차 확인, 일반시험장 및 별도시험장 점검 등 수능시험장 방역 준비상황 등을 최종 점검할 예정이다.

부산진고교는 부산지역 62개 일반시험장 중 한 곳이다.

부산시교육청은 부교육감을 단장으로 하는 ‘수능 방역TF팀’을 구성해 방역업무와 시험장 시설점검, 감염병 상황관리 등 수능 방역에 집중한다는 방침이다.

김석준 교육감은 “코로나19라는 사상 초유의 감염병으로 인해 힘겹게 수능시험을 치르는 수험생을 위해 부산시와 협력해 시험장 방역관리와 운영에 최선을 다하겠다”며 “교육가족과 시민들에게 불필요한 모임이나 행사를 자제하는 등 안전한 수능을 위해 적극 협조해 줄 것”을 당부했다.

변성완 부산시장 권한대행은 “최근 급증하는 코로나19 감염 위험으로부터 수험생과 학부모가 안심할 수 있도록 교육청과 함께 수능 방역을 빈틈없이 하겠다”고 말했다.

부산지역 올해 수능시험은 일반시험장 62개교와 자가격리자를 위한 별도시험장 2개교, 확진자를 위한 병원시험장 1곳 등으로 구분해 운영하고, 총 2만7529명이 응시할 예정이다.

