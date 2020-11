카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,650 전일대비 600 등락률 +1.22% 거래량 640,712 전일가 49,050 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입 close 는 계열회사인 카카오VX의 지분 105만353주를 500억원에 취득했다고 27일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr