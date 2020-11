홍정국 BGF그룹 대표, 사장 승진…"책임경영 강화"

2017년 말 부사장 승진 후 3년만

[아시아경제 차민영 기자] 홍석조 BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 4,580 전일대비 85 등락률 +1.89% 거래량 134,149 전일가 4,495 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 BGF그룹, 2021 정기 인사…안정성·미래 성장성 초점[유통핫피플]"해외사업 TF 출격…K편의점 수출에 앞장"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 close 회장의 장남 홍정국(사진·38) 현 BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 4,580 전일대비 85 등락률 +1.89% 거래량 134,149 전일가 4,495 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 BGF그룹, 2021 정기 인사…안정성·미래 성장성 초점[유통핫피플]"해외사업 TF 출격…K편의점 수출에 앞장"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 close 대표이사 부사장이 대표이사 사장으로 승진했다. 2017년 부사장 진급 후 약 3년만이다.

BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 4,580 전일대비 85 등락률 +1.89% 거래량 134,149 전일가 4,495 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 BGF그룹, 2021 정기 인사…안정성·미래 성장성 초점[유통핫피플]"해외사업 TF 출격…K편의점 수출에 앞장"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 close 그룹은 이 같은 내용을 포함한 '2021년 정기인사 및 조직개편'을 단행했다고 27일 밝혔다.

1982년생인 홍정국 대표는 스탠퍼드대 경제학과를 졸업한 뒤 보스턴컨설팅그룹 코리아에서 근무했다. 2013년 와튼스쿨 대학원에서 경영학 석사(MBA) 과정을 마치고 BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 4,580 전일대비 85 등락률 +1.89% 거래량 134,149 전일가 4,495 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 BGF그룹, 2021 정기 인사…안정성·미래 성장성 초점[유통핫피플]"해외사업 TF 출격…K편의점 수출에 앞장"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 close 그룹에 입사해전략기획본부장, 경영전략부문장 등을 역임했다. 2019년에는 부사장으로 승진했다. 2019년 말 대표이사로 선임돼 지난 1년여간 그룹 경영 및 투자 전반을 이끌었다.

한편, 홍정국 대표는 이번 정기 인사 및 조직 개편을 통해 책임경영을 강화하고 그룹 전반의 신성장 기반을 발굴 및 육성하는 데 집중할 계획이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr