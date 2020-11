서울중앙지검 부장검사들도 "총장 직무 정지 재고해야" 성명

[아시아경제 조성필 기자] 서울중앙지검 부장검사들이 27일 검찰총장의 직무 집행정지 처분에 반대하는 집단성명을 냈다. 전날 부부장 검사와 평검사에 이은 검찰청 내 2번째 성명이다.

서울중앙지검 부장검사 일동은 이날 오후 검찰 내부망에 올린 성명에서 "장관께서는 일선 검사들의 충정 어린 목소리에 귀 기울여 총장에 대한 처분을 재고해 달라"고 호소했다. 이들은 "총장에 대한 직무집행 정지 처분은 총장 개인의 문제가 아니라 검찰 직무 수행의 정치적 중립성과 독립성 및 적법 절차와 직결된 문제"라며 "총장 임기제의 취지와 법치주의 원칙을 저해할 우려가 있다"고 지적했다.

서울중앙지검 부장검사들은 전날부터 이날까지 내부 토론을 벌여 성명서 발표 여부와 문구 등을 논의한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 내부 이견이 표출돼 진통을 겪은 것으로 전해졌다. 부장검사들까지 나서면서 중앙지검에서는 이 지검장과 차장검사들을 제외한 모든 검찰 구성원이 입장 표명을 한 셈이 됐다. 이 지검장은 전날 지방검찰청의 검사장들이 낸 공동 성명서에도 이름을 올리지 않았다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr