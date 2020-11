공영쇼핑, 대구·경북 간호사회에 기부금 2억원 전달

3월 '하루종일 대구경북' 특집방송 수익금 10% 기부

[아시아경제 김철현 기자] 공영쇼핑은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 고군분투하는 대구·경북지역 간호사회에 기부금 2억원을 전달했다고 27일 밝혔다.

기부금은 지난 3월 중소벤처기업부와 함께한 '가치삽시다' 캠페인의 일환으로 진행한 '하루종일 대구·경북 특집전' 매출의 10%를 출연해 마련했다. 이날 기부금 전달식은 수도권의 거리두기 2단계 격상에 따라 안전을 고려해 비대면으로, 정부통합의사소통시스템인 '온-나라 PC영상회의'를 통해 진행됐다.

공영쇼핑은 지난 3월 31일 당시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가장 큰 타격을 입은 대구·경북지역 지원을 위해 '하루종일 대구·경북 특집전'을 진행했다. 모두 대구·경북 소재 기업이 생산한 상품으로, 20개 상품 판매 방송에 약 22억5000만원 이상의 주문실적을 기록, 이날 매출의 10%가 기부금 전달로 이어졌다.

최창희 공영쇼핑 대표는 "공영쇼핑 고객분들 덕분으로 마련된 소중한 기부금이 의료 현장에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 공영쇼핑은 공적 책무를 다 하는 다양한 사회공헌과 지원책을 펼치겠다"고 말했다.

