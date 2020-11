中매체, 왕이 부장 방한은 깊어진 한중관계 반영

코로나19 이후 중국 진출 한국기업 투자 이전 수준 넘어설 것

중국의 한중 관계 발전과 동북아 경제 협력 의지 반영

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장의 한국방문이 깊어진 한중 관계를 반영한다고 중국 관영 매체가 보도했다.

26일 한국을 방문한 왕 부장은 문재인 대통령을 예방하고 강경화 외교부 장관과 한중 관계 및 국제 문제에 대해 논의했다.

글로벌 타임스는 27일 논평에서 "왕 부장의 방한은 미국의 압력에도 깊어진 한중 관계를 반영한다"며 "중국과 한국 경제의 상호 보완성이 증대되고 있고, 중국 시장의 반등 잠재력을 고려하면 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 중국 내 한국 기업의 투자는 이전 수준을 넘어설 것"이라고 긍정적으로 전망했다.

글로벌 타임스는 지난 26일 베이징에서 열린 한국 상품 홍보 박람회를 언급하며 "한국 기업들은 포스트 코로나 시대에 중국 파트너들과 더 긴밀한 관계를 추구하고 있다"면서 "한국 수출 업체들은 코로나19 대유행으로 참여를 못 했지만, 현장에 진열된 상품들은 여전히 중국 소비자들의 관심을 끌었다"고 전했다.

글로벌 타임스는 이어 "이번 행사가 왕 부장의 방한 직후 열렸다"면서 "코로나19에도 불구하고 중국과 한국의 경제 및 무역 관계는 더 가까워졌다"고 의미를 부여했다.

중국 전문가들도 왕 부장의 방한이 한층 가까워진 한중 관계를 드러냈다면서 중국의 한중 관계 발전과 동북아 경제 협력 의지를 반영한다고 평가했다.

뤼차오 랴오닝성 사회과학원 한국학센터장은 "왕 부장이 방한 기간 한국 측과 합의한 내용을 보면 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 체결 이후 한중 전략적 협력 동반자 관계를 더 발전시키고 동북아 경제 협력을 증진하겠다는 중국의 의지가 반영된 것"이라고 말했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr