국세청, '2020 국세청 영상 공모전' 시상식 개최

[아시아경제 이광호 기자]국세청은 27일 서울지방국세청에서 '2020 국세청 영상 공모전' 시상식을 개최했다고 밝혔다.

시상식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 수도권의 사회적 거리두기가 2단계로 격상됨에 따라 수상자 대표로 금상 입상자만 초청해 상패와 상금을 수여했다.

금상은 '세금, 다시 우리에게'라는 작품으로 김규리씨가 수상했다.

전 국민을 대상으로 지난 4월 24일부터 7월 31일까지 실시한 이번 공모전에는 총 116편의 우수한 작품이 응모됐으며, 외부 심사위원의 공정한 심사를 거쳐 총 10편(금상 1, 은상 1, 동상 3, 인기상 5)의 입상작을 선정했다.

공모전에서 입상한 작품은 국세청 홍보영상과 홍보물 제작, 청소년 세금교육 자료 등으로 사용하고, 국세청 누리집 게시 및 소통망(블로그, 유튜브 등) 확산을 통해 성실납세의 중요성을 알리는 데 적극 활용할 예정이다.

김대지 국세청장은 "입상작은 성실납세자가 존경받는 사회를 만들고 '국민이 편안한, 보다 나은 국세행정'을 알리는 데 적극 활용하겠다"고 말했다.

