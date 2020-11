일본에 기악 전파한 백제 예인, 연극 '미마지!'

[아시아경제 박병희 기자] 극단 The난희가 한성대입구 봄소극장에서 오는 12월6일까지 연극 '미마지!'를 공연한다.

극단 The난희의 김명화 대표가 작·연출을 맡았다. 지난해 11월 낭독공연, 올해 6월 트라이아웃 공연을 거쳐 작품의 완성도를 높였다.

극작가 김명화가 창단한 극단 The난희는 2018년 창단해 '냉면'을 시작으로 연극의 근원을 탐색하는 연작을 시도하고 있다. 셰익스피어의 작품을 현대화한 '햄릿, 죽은 자는 말이 없다', 서구 연극의 기원을 동시대적으로 해석한 '목련 아래의 디오니소스'를 공연했으며 이번에 공연하는 '미마지!'는 동양 연극의 근원을 탐색한 작품이다.

연극 '미마지!'는 일본에 기악(伎樂)을 전파한 이가 백제의 예인 '미마지(味摩之)'라는 일본서기(日本書紀)의 짧은 기록에서 출발해 자료를 찾고 백제 지역을 답사하고 상상하며 만든 연극이다.

기악은 절에서 공연했던 가면묵극으로, 20세기 중반 한국의 이혜구 학자가 우연히 일본의 고서적을 뒤적이다 그 사실을 찾아내면서 한국에 알려졌다. 한반도에서 도래한 예술가 가문으로 보이는 고마노 지카사네가 1233년에 쓴 교훈초에도 기악에 대한 짤막한 기록이 있다.

연극 '미마지!'는 이런 자료를 취합해 종교와 세속을 오가는 삶을 온 몸으로 표현하고 살아낸 최초의 한류 스타, 미마지의 예술 세계와 그가 만든 기악의 실체를 탐색하고 상상한다. 미마지와 동시대의 인물들(선화공주, 백제 무왕, 스이코 천황, 쇼토쿠 태자)이 엮어내는 드라마를 기악의 각 과장(사자춤, 오공, 가루라, 바라문, 곤륜, 취호왕 등)과 연결해 구성했다.

트라이아웃 공연부터 함께 했던 백익남, 신안진, 장지아, 권일이 출연하며 최강현, 이다혜가 새롭게 가세한다. 금배섭의 움직임과 피리 선민철, 타악 정주리, 거문고 황혜영의 라이브연주가 더해진다.

극단 측은 정부 방역지침에 따라 거리두기 객석제와 출입자 명단작성, 극장 방역에 최선을 다해 안전한 환경에서 '미마지!' 공연을 진행할 예정이라고 밝혔다.

