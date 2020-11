경주 월성 석축 해자, 두 개였다

국립경주문화재연구소, 월성 석축 해자 사이에서 도로 발견

국립경주문화재연구소는 경주 월성(사적 제16호)에서 도로·건물지와 월성 석축 해자(垓子·적의 침입을 막기 위해 성 주위를 둘러서 판 물도랑)를 확인했다고 27일 전했다. 발견된 지역은 월성과 계림을 잇는 진입로. 지난해 9월부터 조사돼왔다.

월성 가까이에서 발견된 도로 유구는 5m가 채 되지 않는다. 국가적 제의 공간인 계림, 황남동 대형건물지 유적 등을 잇는다. 관계자는 "왕궁 영역을 내부적으로 연결하는 도로망 자료로서 중요하다"고 했다. 또 다른 성과인 석축 해자는 축조 방식이 두 가지로 구분됐다. 관계자는 "정확한 해자 배치 파악은 물론 통일신라~조선 존재한 유구의 통시적 변화를 확인할 수 있었다"고 했다.

이번 조사는 서성벽 일부 구간을 폭넓게 분석할 여지도 마련했다. 신라 초기 토성에 시행된 다양한 축조 공법과 제의 흔적 등이다. 관계자는 "서성벽 축조 공정과 연계된 고환경 시료 분석, 유물의 전수 조사 결과 등을 토대로 월성의 축조 연대가 밝혀지리라 기대된다"고 했다.

서성벽은 2017년 성벽을 쌓는 과정에서 사람을 제물로 사용하는 인신공희(人身供犧) 정황이 발견돼 주목을 받은 바 있다. 성 내부로 들어가는 문지는 유실된 상태로 발견됐으나 50대로 추정되는 인골 두 구가 성벽 기저부 조성층과 체성부 성토층 사이에서 확인됐다.

이번 조사단은 인신공희 정황 자료를 수집하고 성벽 축조공정의 순서를 파악하는 데 주력해왔다. 그 결과 인신공희와 성벽 축조공정의 연결성을 확인했으며 유기물질과 목탄을 섞어 흙을 교대로 깔았던 교호성토(交互盛土) 흔적, 흙덩어리를 재료로 쌓은 흔적, 체성부 내부에 존재한 석렬 등을 확인했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr