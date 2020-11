전남 코로나 지역감염 꾸준…누적 확진자 394명

26일 오후부터 27일 오전까지 3명 추가 발생

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 26일 밤부터 27일 오전 사이 여수 1명, 나주 1명, 순천 1명 등 코로나19 지역감염 확진자 3명이 추가 발생했다고 밝혔다.

27일 오전 10시 기준 전남지역 총 확진자는 394명으로, 이중 지역감염은 343명이다.

여수 거주 전남 392번 확진자는 지난 23일부터 기침 등 증상이 발현했으며 전날 진단검사 결과 양성 판정받았다.

나주에서 직장생활중인 전남 393번 확진자는 전남 379번과 접촉해 확진됐으며, 순천시에선 아파트 건설현장 관련 전남 394번이 자가격리 중 양성 판정받았다.

현재 1명은 전남도 생활치료센터에, 2명은 순천의료원에 격리 입원 조치됐다.

전남도 즉각대응팀은 확진자 이동 동선 및 추가 접촉자 파악 등 역학조사에 들어갔으며, 확진자 방문장소 임시폐쇄 및 방역소독 조치를 완료했다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “겨울철 감기로 오인해 일상생활 중 확진된 사례가 많아 발열·인후통 등 증상 시 곧바로 보건소 선별진료소에서 진단검사를 받아야 한다”며 “특히 주말동안 가족·지인모임 등을 자제하고 사회적 거리두기를 적극 실천 해 달라”고 당부했다.

