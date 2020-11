전남소방본부 ‘환자 재실알림판’ 행안부 경진대회 최우수상

박태진 소방장 ‘화재 시 대피약자 구조도우미 재실알림판-ON全’ 국무총리상 수상

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 박태진 전남소방본부 소방장의 ‘누워있는 환자 재실알림판’이 행정안전부 민원제도개선 우수사례 경진대회에서 ‘최우수상’을 수상했다.

27일 전남도에 따르면 박 소방장은 이번 행안부의 ‘2020년 국민생활밀접 민원제도개선 우수사례 경진대회’에서 ‘화재 시 대피약자 구조도우미 재실알림판-ON全’이라는 제도개선 사례를 제출해 국무총리상을 수상했다.

‘화재 시 대피약자 구조도우미 재실알림판-ON全’은 전남소방본부에서 전국 최초로 도입한 특수시책이다.

누워있는 환자를 알려줄 재실알림판을 고안·설치하는 것을 주 내용으로 하고 있어 특히 노인인구 비율이 높은 전남의 경우 반드시 필요한 시책이라는 평이다.

박 소방장은 거동이 불편한 고령자들의 치료시설인 요양병원에서 화재 발생 시 스스로 대피가 어려워 인명피해가 크게 난다는 점에서 착안했다.

이 경진대회는 지난 2011년부터 수요자인 국민의 입장에서 불편사항을 찾아 이를 개선함으로써 국민의 공감대가 형성된 민원서비스를 발굴·확산하기 위해 매년 개최하고 있다.

이번 대회에선 총 156건의 개선 사례 중 전문가 및 국민 온라인 심사를 거쳐 우수사례 10건이 선정됐다.

50명의 국민평가단 및 전문가 심사단의 심사점수와 국민온라인 심사 등 결과를 합산해 최종 결정됐다.

화재 발생 시 신속한 인명구조가 가능토록 한 전남소방본부의 ‘누워있는 환자 재실 알림판 부착’ 제안은 국민온라인심사와 국민현장평가에서 각각 1위를 차지해국민들에게 가장 체감도가 높은 민원서비스로 평가받았다.

전남소방본부는 올 겨울철 기간(내년 2월까지) 동안 알림판 설치 대상을 요양시설에서 일반 의료시설까지 확대, 전남도내 114개소에 추가 설치 할 계획이다.

박 소방장은 “화재 연기나 어둠 속에서 빛으로 확인 가능한 축광형 재실알림판을 설치한다면 우리 아버지, 어머니를 더 빨리 구해 낼 수 있겠다는 평범한 아들의 마음에서 시작했다”며 “항상 켜져 있음의 ‘ON’과 ‘본바탕 그대로 온전하다’를 합쳐 만든 의성어 ‘ON全’처럼 언제 어디서든 귀한 생명을 지켜내겠다”고 밝혔다.

김재성 전남도 도민행복소통실장은 “앞으로도 도민들이 일상생활 속에서 체감할 수 있는 생활형 민원제도개선 사례를 지속적으로 발굴하고 확산시키겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr