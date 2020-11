[아시아경제 임춘한 기자] 국회 법제사법위원회 소속 국민의힘 의원들은 27일 “‘추미애 법무부’의 요구에 따라 지난 25일 단행된 대검 수사정보 담당관실 압수수색 물품에는 여권 유력 인사에 대한 수사 첩보가 포함됐다고 한다”며 “압수수색물에 대한 여야 검증을 요구한다”고 밝혔다.

이들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “여권 인사에 대한 수사 첩보를 뺏고 이를 감추기 위해 ‘재판 참고자료’를 ‘불법사찰’로 둔갑시켜 압수수색을 한 것이라면 수사 방해이자 직권남용죄에 해당한다”며 이같이 말했다.

이들은 “검찰총장에 대한 감찰 권한이 없는 대검 감찰부장이 압수수색과 관련해 조남관 검찰총장 직무대행에게 필요성을 보고했는지 결재를 받았는지도 밝혀야 한다”고 강조했다.

