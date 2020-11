'파세코캠핑난로' 30일 오후 4시55분 TV홈쇼핑 최초 론칭

코로나19 장기화로 캠핑족 늘어…GS샵 단독 물량 확보



[아시아경제 임혜선 기자] GS샵은 오는 30일 오후 4시 55분부터 40분 동안 '파세코 캠핑난로'를 판매한다. 최근 캠핑대란으로 인해 온·오프라인에서 품귀현상이 나타날 정도로 인기를 끈 제품이다.

'파세코 캠핑난로'는 심지를 태워 발생하는 화력으로 주변 공기를 따뜻하게 만들어준다. 최대발열량(6.4kW)으로 사용할 경우 최대 10시간까지 사용할 수 있다. 높이를 조절할 수 있는 리프트 장치를 탑재했다. 난로를 사용할 경우 리프트를 올리면 연소공간 및 측열공간을 늘려 동일한 기름으로도 오랫동안 이용할 수 있고, 복사열이 더 넓게 퍼질 수 있다. 가격은 29만8000원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr