우리금융, 美 '2020 LACP 스포트라이트 어워드' 대상 수상

지주사 원년의 경영성과 담고, 별도 제작된 소책자로 투자자 면담시 활용도 넓혀

[아시아경제 김효진 기자]우리금융그룹은 ‘우리금융그룹 2019년 연차보고서’가 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 ‘2020LACP 스포트라이트 어워드’ 연차보고서 부문에서 대상을 수상했다고 27일 밝혔다.

LACP는 세계적인 홍보, 마케팅 조사기관으로 매년 전세계 기업에서 발간하는 연차보고서, 지속가능경영보고서, 브로슈어 등을 평가해 우수작품을 대상, 금상, 은상으로 시상하고 있다.

또한 우리금융 2019년 연차보고서는 LACP가 뽑은 우수작품 ‘톱 100’부문 20위에 선정됐다.

이번 연차보고서는 우리금융그룹 디지털전략의 상징인 ‘원(WON)뱅킹’ 로고를 형상화해 표지디자인 됐으며, 최고경영자 메시지·그룹 현황·사업 포트폴리오 확대 등 지주사 원년의 경영성과를 담고 있다. 특히, 이번 연차보고서는 재무현황 등을 소책자 형태로 별도 제작해 투자자 면담시 이용할 수 있어 연차보고서의 활용도를 넓혔다.

우리금융관계자는“이번 수상을 계기로 우리금융그룹의 경영성과와 비전이 시장에 보다 효과적으로 전달되도록 연차보고서의 질적 수준을 지속적으로 업그레이드 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 우리금융그룹 연차보고서는 우리금융 홈페이지에서 열람이 가능하다.

