롯데하이마트, 메가스토어 5·6호점 동시에 연다

[아시아경제 이승진 기자] 롯데하이마트가 메가스토어 5호점 발산점과 6호점 마산점을 동시 오픈한다고 27일 밝혔다. 12월에는 경남 창원에 7호점을 오픈해 연내 7개 매장을 운영할 계획이다.

롯데하이마트 메가스토어는 1652㎡(500평) 이상 대형 매장으로, 프리미엄 가전제품을 총망라하고 편의시설을 갖춰 소비자들이 일상 속에서 편안하게 즐길 수 있는 매장이다. 올해 초 잠실에 첫 선을 보인뒤 지금까지 수원, 안산 선부, 울산에 메가스토어를 열었다.

롯데하이마트 메가스토어는 사회적 거리두기가 계속되는 상황에서도 성과를 내고 있다. 올해 1월 처음 선보인 메가스토어 1호점 잠실점의 리뉴얼 오픈 후 최근까지(1/9~11/26) 매출은 지난해 같은 기간 보다 35% 늘었다.

메가스토어 발산점은 서울 강서구 등촌동에 연다. 1700㎡(505평), 3층 구성이다. 집안에 머무는 시간이 길어져 집 꾸미기에 관심 갖는 소비자가 늘어나는 상황을 고려해 2층에 홈인테리어숍 ‘LG하우시스’를 입점시켰다. 가전 제품을 둘러보고 인테리어 상담까지 함께 받아볼 수 있다. 3층에는 삼성전자와 LG전자 프리미엄 브랜드관이 각각 들어선다.

메가스토어 마산점은 경남 마산구 석전동에 연다. 1953㎡(591평), 4층 규모로 1층과 2층에는 경남지역 인기 베이커리 ‘윤연당’이 입점한다. 3층에는 롯데하이마트 서비스센터도 입점했다. 롯데하이마트 최초로 매장에 대면형 서비스센터가 들어와 주방·생활 가전 등 중소형 가전을 당일 바로 수리 받을 수 있다. 3층에는 안마의자 등을 진열한 ‘헬스케어 전문존’도 마련해 매장을 찾은 소비자가 편안하게 체험해볼 수 있게 만들었다.

문총 롯데하이마트 점포개발부문장은 “매장을 찾는 고객을 위해 재밌고 편안한 매장으로 꾸미려는 시도를 계속하고 있다”라며 “롯데하이마트는 앞으로도 오래 머무르면서 라이프스타일을 체험할 수 있는 메가스토어를 늘려나갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr