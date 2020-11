부경대 우은주 교수, 英 ‘에메랄드 논문상’

글로벌 전문학술지 출판기업 영국 에메랄드그룹 게재 논문 중 가치 높아

부경대 우은주 교수.

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교 우은주 경영학부 교수가 영국 에메랄드그룹의 ‘2020 에메랄드 논문상(Emerald Literati Award)’을 수상했다.

이 상은 글로벌 전문학술지 출판사인 에메랄드그룹이 지난 1년간 자사 학술지에 게재된 논문 가운데 세계적으로 학술 가치가 뛰어난 논문을 골라 수여하는 상이다.

우 교수는 지난해 ‘British Food Journal’에 친환경 식품에 대한 소비자 인식과 태도를 연구한 논문 ‘Consumer attitudes and buying behavior for green food products: From the aspect of green perceived value(GPV)’를 게재해 연구성과를 인정받았다.

우 교수는 미국 버지니아폴리테크닉주립대학교에서 경영학 박사학위를 받고 관광객 행동, 관광 마케팅, 삶의 질을 주제로 SSCI급 학술지와 국내학술지에 50여편의 논문을 발표하는 등 활발한 연구 활동을 펼치고 있다. 우 교수는 2017년 부경대에 부임했다.

1967년 영국에서 설립된 에메랄드그룹은 경영·경제·정보과학·엔지니어링 분야에서 200개 이상의 국제학술지를 출판하는 세계적인 출판 기업이다.

