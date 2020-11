[아시아경제 황윤주 기자]

◇ 전무 승진

▲ 김희연 ▲ 이진규 ▲ 이현우

◇ 상무 신규 선임

▲ 강원석 ▲ 권재영 ▲ 김기영 ▲ 김승도 ▲ 김흥수 ▲ 박환우 ▲ 배성준 ▲ 백지호 ▲ 송유진 ▲ 안상현 ▲ 윤원균 ▲ 이병승 ▲ 이해원 ▲ 전종석 ▲ 최인관 ▲ 최훈

