[아시아경제 박철응 기자] 손혜원 전 민주당 의원이 윤석열 검찰총장을 염두에 둔 듯 "당당하고 사표 내고 싸우셔야" 한다고 했다.

손 전 의원은 이날 페이스북을 통해 "채동욱 (전 검찰총장) 사건에 박근혜 전 대통령 직접 나섰던가? 법무장관 부하 아니고 대통령이 계속 자리 자리 지키라고 했다며?"라고 한 뒤 "그 말 거짓인 거 추 장관이 대통령 만나 확인한 거 모르시겠나?"라고 했다.

그는 이어 "'야당 유력인사'가 대통령 팔며 한 거짓말에 아직도 미련이? 그동안 누린 세월 부끄럽지 않으려면 당당하게 사표 내고 싸우셔야. '국민을 위해 봉사하는 길' 열어가려면"이라고 했다.

윤 총장이 국정감사에서 언급했던 말들을 이른 것이다. 손 전 의원은 "눈 앞 이익에만 급급하는 이 나라 정치인들의 판단력, 한심함을 넘어 짠하네, 오늘 특히"라고 글을 맺었다.

